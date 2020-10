Pedullà, Martinez Quarta, la Fiorentina si fida delle visite in Argentina. Chiusura sempre più vicina

Lucas Martinez Quarta alla Fiorentina: conta l’ultimo passaggio, quello che porta alla definizione di un affare. Questo è un affare destinato ad andare in porto. Il destino ha voluto che Martinez Quarta fosse convocato dalla Nazionale argentina proprio al posto di un altro viola, l’infortunato Pezzella. Il destino si diverte, ma la Fiorentina si fida delle visite che verranno fatte proprio in queste ore da un medico della Seleccion. Proprio per evitare i minimi rischi, il River Plate si era anche offerto di far arrivare Martinez Quarta a Madrid per un supplemento di visite. Ma alla Fiorentina va bene così, senza rivoluzionare i programmi, a conferma che in qualche modo un’intesa si sarebbe trovata. Nessuna corsa contro il tempo, alla larga dai sei-sette nomi fatti per la difesa viola, una baraonda incomprensibile. Soltanto Martinez Quarta, la Fiorentina vuole tagliare il traguardo. Lo riporta Alfredo Pedullà.

