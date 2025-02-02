Pedullà: "La Lazio rilancia per Belahyane. Sul centrocampista del Verona c'è anche la Fiorentina"

La Fiorentina lavora per rinforzare il proprio centrocampo, sondando il terreno per alcuni profili, tra cui Fagioli e Balahyane. È arrivato intanto Ndour a Firenze per svolgere le visite mediche, così...

La Fiorentina lavora per rinforzare il proprio centrocampo, sondando il terreno per alcuni profili, tra cui Fagioli e Balahyane. È arrivato intanto Ndour a Firenze per svolgere le visite mediche, così come Zaniolo, preparandosi anche lui per questa nuova esperienza. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, la Lazio tenta il rilancio per il centrocampista classe 2004 del Verona, finito nella lista dei desideri dei viola. Questo è quanto scrive l'esperto di mercato sulla situazione legata a Reda Belahyane:

"Rada Belahyane potrebbe lasciare Verona nelle prossime ore. Vi abbiamo parlato del gradimento della Fiorentina, che non molla Fagioli, del Rennes, dell’OM e anche della Lazio. La novità di queste ultime ore è che il club biancoceleste (in trattativa avanzata per Basic al Sassuolo) sta rilanciando per il centrocampista 2004. I rapporti con il Verona sono eccellenti, la necessità di prendere un fuori lista anche, la priorità di ingaggiare un centrocampista di più, il desiderio di non montare un’altra telenovela dovrebbe prevalere. Operazione da 12-13 milioni più eventuali bonus. Vedremo, anche perché il mercato chiude domani sera…"

[VIDEO] Nicolò Zaniolo è arrivato a Firenze: ora le visite mediche alla clinica Fanfani

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