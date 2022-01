Pedullà: “La Fiorentina se avesse venduto a giugno Vlahovic avrebbe incassato 50 milioni”

Nel corso di ViolaFun, il giornalista Alfredo Pedullà ha commentato la cessione di Vlahovic alla Juventus, le sue parole sulla possibile perdita economica per una cessione a giugno anzichè a gennaio: “La Fiorentina da gennaio a giugno ci avrebbe rimesso 15 milioni su Vlahovic, a giugno avresti incassato 50 più bonus che sono anche tanti soldi, ma non credo sia stata solo una scelta economica quella di averlo venduto adesso. Credo sia stata la volontà di non passare tutti i giorni con questo inferno”

ANCHE AMRABAT VERSO LA CESSIONE