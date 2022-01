Dall’Inghilterra confermano, Antonio Conte vuole Amrabat al Tottenham, primi contatti positivi

Nuove conferme dall’Inghilterra sull’interesse del Tottenham per Sofyan Amrabat. Come scrive questa mattina il Daily Mail, gli Spurs hanno già effettuato un sondaggio con la Fiorentina per il centrocampista marocchino, obiettivo di mister Antonio Conte in persona. Primi contatti positivi fra le parti, con l’ex Verona che piace da tempo però anche al Torino del suo “mentore” Ivan Juric. Lo riporta TMW

