Pedullà: “La Fiorentina ha praticamente licenziato Iachini. Per Sarri il problema è il contratto con la Juventus”

Nel corso della trasmissione in diretta su Sportitalia ha parlato della situazione in casa Fiorentina l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, queste le sue parole:

“La Fiorentina ha praticamente licenziato Iachini, oggi Commisso lo ha rassicurato dicendogli di non ascoltare nessuna voce esterna ma in pratica la società ha deciso il suo destino. Il sostituto? Sarri in questo momento ha il problema del contratto con la Juventus che non è stato ancora risolto e non si è vicini all’accordo perché ballano tanti soldi per la rescissione. Al momento che il contratto sarà risolto allora se ne potrà parlare”

