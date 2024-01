Pedullà: “La Fiorentina ci proverà fino alla fine per Gudmundsson. Reyna e Thiago Almada mai cercati”

La Fiorentina proverà fino all’ultimo per Gudmundsson, abbiamo spiegato le condizioni. Adesso aggiungiamo una cosa: ci sta che il Genoa faccia muro fino alla fine, come ci raccontano i portatori di veline, ma di sicuro sono stati fatti tanti nomi in libertà che il club non ha mai trattato. Ci riferiamo a Reyna, sul punto di firmare per il Nottingham come anticipato, a Gil, allo stesso Thiago Almada e alle mille supposizioni in tal senso. E su Baldanzi sorvoliamo, la Fiorentina non è mai uscita allo scoperto, forse è un modo per l’ultimo scendiletto al direttore giallorosso uscente, specialità della casa. Sarebbe stato meglio, chissà, accorgersi della notizia ieri sera… Ora che il Genoa per Gudmundsson intenda resistere e fare le sue condizioni è una cosa legittima e plausibile, ma giudicheremo alla fine, a patto che non venga confusa con le “fantasie” stavolta viola di chi interpreta il calciomercato come un contenitore di nomi dato in pasto alla gente senza un minimo fondamento. Nel caso della Fiorentina da “De Rossi nuovo allenatore” in poi, ma anche prima… Adesso vedremo come finirà la volata per Gudmundsson, il primo unico obiettivo della Fiorentina, magari con qualche alternativa fin qui nascosta, di sicuro non i nomi sparati a caso. Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo sito.

