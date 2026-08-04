Pedullà: "Kean non è mai interessato al Como, Mastantuono è un grande colpo, Dodo riproposto alla Roma"

L'esperto di mercato ha parlato di Fiorentina e di tutte le trattative

A Passione Fiorentina è intervenuto Alfredo Pedullà per parlare degli ultimi temi di casa viola partendo da Mastantuono: "Per qualcuno era saltata e addirittura non era possibile, invece c'è da celebrare un colpo enorme che ci fa capire che ambizioni ha la Fiorentina e anche il valore dei rapporti nel calcio perché non è stato chiuso Koleosho perché l'ambizione era diversa e Mastantuono lo certifica. Lo hanno proposto al Napoli, ma non lo poteva prendere e poi hai superato una grande concorrenza."

Su Kean: "Al Como non è mai interessato, ha sempre avuto grande freddezza su di lui. C'era solo l'agente di Kean che lo aveva proposto a loro, ma non c'era niente perché non è la priorità del Como. La Fiorentina è contenta perché lo tiene ed è un acquisto per me dopo la clausola e tutto il resto. Ha vissuto una stagione difficile, ma come tutta la squadra e non era colpa sua perché non ha mai avuto assistenza. La Fiorentina si è convinta dopo l'amichevole e dopo le parole di Mourinho che lo testimoniano come un grande attaccante."

Su Piccoli: "Non è un brocco e se accetta di fare il vice di Kean, sei a posto perché ha segnato sempre nel precampionato e ha dimostrato di stare molto bene. A Cagliari i suoi gol li ha fatti, a Firenze ha pagato una stagione da dimenticare."

Su Favasuli: "Piace al Napoli, ma non è chiusa perché manca qualcosa. Parliamo di 8 milioni e non 10, ma per ora è in orbita come altri nomi."

Su Dodo: "Lo hanno riproposto alla Roma, ma non è convinta perché Gasperini cerca un altro tipo di esterno. Di sicuro ci saranno degli sviluppi perché gli scade il contratto tra 11 mesi e non ho notizie di una sua permanenza con contratto rinnovato."

Su Thorstvedt: "Lui è bloccato, ma devi liberare il reparto perchè ne hai tanti. Brescianini e Fabbian sono in uscita e si ascoltano proposte tipo la Lazio che andrà giù pesante. Brescianini può pure finire al Sassuolo in quest'operazione."

Sul centrocampo: "Non ho altre novità, terrei duro su Fagioli perché con Atta e Oulai fanno un centrocampo forte davvero. Non sappiamo cosa capiterà, ma i titolari devono essere questi."

Su Sancho: "Sta lì e si allena con una squadra di bassa divisione. Era un autobus su cui salire l'anno scorso,ma non adesso."