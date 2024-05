Pedullà: “Italiano al Torino? No, per ora pensa alla Fiorentina. C’è Vanoli per i granata”

Secondo Alfredo Pedullà, Maurizio Sarri sta aspettando che si completi il mosaico delle panchine in Serie A. Su X l’esperto di mercato scrive che il Torino pensa a Vanoli da tempo, mentre Italiano per ora pensa alla Fiorentina.

#Sarri prende tempo con #Siviglia e #Torino, non ci sono stati fin qui sviluppi con il #Milan, piace a #Sartori in una lista di due o tre nomi per il dopo #Motta a #Bologna. E in ogni caso aspetta che il mosaico delle panchine di Serie A sia completato

— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 13, 2024