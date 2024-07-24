Pedullà: "In questo momento contatti in corso tra Fiorentina e Monza per Andrea Colpani"

La Fiorentina ha avviato i contatti con la dirigenza del Monza per Andrea Colpani. Le due società stanno dialogando

Andrea Colpani è uno dei nomi accostati al nuovo centrocampo della Fiorentina, oramai svuotato dalle molteplici partenze (Duncan, Bonaventura, Arthur, Castrovilli, Maxime Lopez). Secondo quanto riporta l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, contatti in corso tra le due società, che si stanno parlando proprio in questo momento per arrivare alla definizione della trattativa. Le parti sono sempre rimaste in contatto - scrive Pedullà - ed esiste la reciproca convinzione di poter arrivare agli accordi. Colpani ha già scelto Firenze con molto entusiasmo, in modo tale da continuare a lavorare insieme a mister Palladino. Nelle prossime ore potrebbero esserci degli sviluppi in merito.

FEDELE: “CASADEI-FIORENTINA? MI PIACE MOLTO, RIVEDO IN LUI DINO BAGGIO. COLPANI MOLTO SIMILE A ZANIOLO”

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