Pedullà: "E' tutto vero la Fiorentina si aggiudica Gerson. I dettagli sull'operazione..."

La Fiorentina piomba su Gerson, affare molto bene avviato e quasi in dirittura. Si sta lavorando per il prestito con diritto di riscatto, una soluzione che permetterebbe al brasiliano di giocare con l...

La Fiorentina piomba su Gerson, affare molto bene avviato e quasi in dirittura. Si sta lavorando per il prestito con diritto di riscatto, una soluzione che permetterebbe al brasiliano di giocare con la continuità che cerca. Gerson aveva proposte dall’estero, era stato seguito anche dall’Empoli, ma la Fiorentina sta bruciando la concorrenza.

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