Pedullà, Corvino dopo la Fiorentina torna in pista: nel suo futuro c’è il Lecce che punta subito alla Serie A

Nel futuro del Lecce, dolorosamente retrocesso in Serie B, secondo Alfredo Pedullà c’è Pantaleo Corvino. Un ritorno nei giallorossi per lui, a 15 anni di distanza. Il direttore sportivo lasciò il Salento proprio per andare alla Fiorentina. La trattativa sembra essere avanzata. Per Corvino questa sarebbe una scelta di cuore visto che è di Vernole. L’idea sembra essere quella di legarsi al Lecce per tre stagioni con l’obiettivo di rilanciare il club in Serie A.

RIBERY, IL SUO RUOLO DI CONSULENZA È STATO FONDAMENTALE PER LA CONFERMA DI IACHINI DA PARTE DI COMMISSO