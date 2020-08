Ribery, il suo ruolo di consulenza è stato fondamentale per la conferma di Iachini da parte di Commisso

Secondo La Nazione, sembra che proprio Ribery, di cui Commisso si fida moltissimo ha avuto un ruolo di consulenza per la conferma di Beppe Iachini sulla panchina viola. Franck è il guru dello spogliatoio viola e un arnese calcistico sofisticato in campo. È un problema averlo come avversario in ogni caso. Iachini ha lasciato in campo Ribery, padrone. Ha fatto spesso la differenza e gli abbracci con l’allenatore confermano l’unione.

MOVIOLA GAZZETTA, PRONTERA TIENE BENE LA PARTITA, BUON ARBITRAGGIO, GIUSTO IL RIGORE SU CHIESA