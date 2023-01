Pedullà conferma: “La Fiorentina è tornata su Brekalo, in giornata vertice per definire la trattativa”

Josip Brekalo e la Fiorentina: confermate le indiscrezioni di stamattina. I viola sono scesi in campo sottotraccia, l’interesse è tornato forte, e hanno intenzione di proseguire. In giornata ci sarà un vertice per avvicinarsi alla definizione dell’operazione. L’Udinese resta sullo sfondo, ma adesso la Fiorentina spinge per arrivare agli accordi definitivi. All’interno di una telenovela che presto troverà una soluzione. Ricordiamo che l’esterno offensivo ha un contratto in scadenza a giugno con il Wolfsburg e che intedeschi hanno già dato il placet per liberarlo.. Lo scrive Alfredo Pedullà

