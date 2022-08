Pedullà conferma: “Barak alla Fiorentina in prestito oneroso di 2 milioni con riscatto a 12 milioni”

Antonin Barak alla Fiorentina è soltanto una questione di tempo. Le due società hanno raggiunto l’accordo: prestito oneroso di un paio di milioni, diritto di riscatto che può diventare obbligo da circa 12 milioni più bonus. Il Verona lascia la palla alla Fiorentina che può annunciare anche subito dopo la Conference per non avere distrazioni fino a giovedì. Ma Barak è un affare delineato, il Verona ha deciso per ora di non sostituirlo, a maggior ragione se venisse confermato Ilic. Le prossime operazione che l’Hellas intende concretizzare sono quelle che riguardano l’attaccante Kallon dal Genoa e il difensore Hien dal Djurgardens, entrambe in dirittura. Gli svedesi giocheranno domani in Conference e poi libereranno il difensore centrale. Lo scrive sul proprio sito Alfredo Pedullà

TUTTI I DETTAGLI PER BARAK ALLA FIORENTINA