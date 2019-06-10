Pedullà: "Commisso ha blindato Chiesa. La risposta del calciatore e del suo entourage.."

Le parole del noto esperto di mercato, Alftedo Pedullà nel corso del Pentasport in onda su Radio Bruno. Ecco alcuni passaggi: "La priorità di giornata sarà sapere l' esito del colloquio Commisso-Corvi...

Le parole del noto esperto di mercato, Alftedo Pedullà nel corso del Pentasport in onda su Radio Bruno. Ecco alcuni passaggi: "La priorità di giornata sarà sapere l' esito del colloquio Commisso-Corvino. Tra fine giugno ed inizio luglio sapremo cosa accadrà tra Chiesa e la Fiorentina. Giustamente il presidente Commisso non ha perso tempo e ha comunicato la sua volontà, blindando il calciatore. Credo che invece, nonostante quanto uscito negli ultimi giorni, dal giocatore e dal suo entourage non sia emerso alcun segnale. Di sicuro Federico sta riflettendo.."