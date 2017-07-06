Pedullà: "Borja Valero vuole andare via subito. Bernardeschi ha un accordo da un mese con la Juventus"

Kalinic al Milan dipende da Aubameyang. Orsolini in viola? La Fiorentina non lo vuole in prestito e la Juventus non lo vuole cedere" così Pedullà

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Borja Valero vuole andare via presto e comunque i tempi non saranno lunghi. La situazione è in evoluzione, ora dopo ora.

Fiorentina e Juventus si sono sentite ieri per Bernardeschi, il giocatore ha un accordo con i bianconeri da oltre un mese. Entro martedì ci sarà l’incontro che sbloccherà la situazione, l’ingaggio che prenderà Bernardeschi sarà molto alto.

Per quanto riguarda Orsolini la Juventus non ne vuole perdere il controllo e la Fiorentina non lo vuole prendere in prestito. Si potrebbe impostare l’operazione sulla base di 18-24 mesi. A Torino il ragazzo non avrebbe spazio, a Firenze ce ne sarebbe sicuramente di più.

Su Eysseric, Diallo e Karamoh siamo in attesa perchè perché la Fiorentina è concentrata su altre operazioni al momento.

Kalinic al Milan in questo momento dipende da Aubameyang"