Pedullà: "Borja andrà all'Inter e Ilicic alla Samp. Bernardeschi? Se rimanesse a Firenze sarei sorpreso"

Kalinic al Milan? L'attaccante croato non è assolutamente una priorità per i rossoneri. La Fiorentina chiede 30 milioni" così Alfredo Pedullà a Radio Bruno

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Mi stupirei se Bernardeschi alla fine non fosse venduto. È iniziata la trattativa tra Kalinic e il Milan ma il centravanti croato non è assolutamente una priorità per il Milan. La Fiorentina per venderlo chiede una cifra intorno ai 30 milioni.

Borja Valero? Penso alla fine andrà all'Inter, ma i tempi sono molto incerti. Come Ilicic diventerà un giocatore della Sampdoria"