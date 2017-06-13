Pedullà: "Borja al Milan è una bufala. Kalinic per adesso non si muove, il Milan deve prima cedere"
La Fiorentina aveva l'obiettivo di sistemare la difesa, adesso si comprerà solo quando ci saranno cessioni" così Pedullà a Radio Bruno
Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:
"Mi dispiace che una fonte solitamente attendibile come il giornale spagnolo Marca abbia fatto una sparata così su Borja Valero. Non si può dire che è tutto fatto e sono programmate le visite mediche, già ieri sera era stato smentito tutto. Il Milan a Borja Valero non ha pensato.
Kalinic? Non ci sono offerte dal Milan, piace a Montella ma prima di una cessione di Bacca o Lapadula non se ne farà niente.
Il primo obiettivo di Corvino è stato quello di sistemare la difesa, adesso bisognerà aspettare qualche cessione per fare altri acquisti"