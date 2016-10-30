Paulo Sousa e quel doppio confronto con Della Valle e Corvino. Il retroscena...

Ieri a Bologna con il presidente viola, venerdì con Corvino. Sousa ha avuto un doppio faccia a faccia

Il Corriere fiorentino questa mattina in edicola svela due retroscena su Paulo Sousa, il presidente della Fiorentina Andrea Della Valle e Pantaleo Corvino. Il tecnico portoghese si è visto ieri con Della Valle direttamente a Bologna, per chiarire quelle che sono state le sue dichiarazioni in sala stampa di venerdi, il presidente nella mattinata di ieri a Bologna ha avuto un confronto con l’allenatore portoghese, Paulo Sousa ha ribadito di essere stato mal interpretato. Stessa cosa è avvenuto con il direttore generale viola, Corvino ha subito convocato nel suo ufficio il tecnico dopo le sue parole, il chiarimento è avvenuto subito, con Sousa che ha ribadito anche con Corvino di come si sia trattato solo di un fraintendimento.