Pasqual: “Berardi messaggio sull’ambizione della società. Darebbe appeal per gli altri giocatori”

Manuel Pasqual, ex capitano della Viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in ottica del prossimo mercato. Ecco le sue parole: “L’acquisto di Berardi avrebbe una doppia valenza. Sul piano tecnico sarebbe il giocatore per fare un ulteriore salto di qualità e poi sarebbe un messaggio a tutto l’ambiente dell’ambizione della società. Anche lo spogliatoio da queste cose capisce che c’è la voglia di fare qualcosa di grande. E anche da fuori aumenta l’appeal per gli altri giocatori. Saponara? È un giocatore che ha bisogno di attenzioni e di sentirsi importante”.

LEGGI ANCHE: