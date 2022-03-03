Partita come le altre? Macchè, i tifosi della Juventus invadono i social della Fiorentina con sfottò
Quella tra Fiorentina e Juventus è una rivalità che ha radice storiche, ultimamente alcuni tra i tifosi bianconeri dicono di non sentirla, ma nei fatti invece la sentono molto più di quanto raccontano..
Ricordate la leggenda metropolitana di una partita e di una rivalità sentita solo dalla parte della Fiorentina? Ecco, dimenticatela. Perchè oltre al farsi 500 km in macchina di notte per mostrare uno striscione contro Firenze e la Fiorentina all'alba davanti la Curva Fiesole, (ieri è arrivata la risposta proprio dalla Fiesole durante la gara) subito dopo la partita i social della Fiorentina sono stati invasi da commenti dei tifosi della Juventus con sfottò e insulti contro i viola. Insomma, quando i fatti smentiscono delle frasi di finta superiorità che nei fatti non esiste.
https://www.labaroviola.com/cori-razzisti-contro-vlahovic-allegri-non-la-pensa-cosi-coreografia-meravigliosa-e-tifosi-correttissimi/167619/