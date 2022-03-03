Partita come le altre? Macchè, i tifosi della Juventus invadono i social della Fiorentina con sfottò

Quella tra Fiorentina e Juventus è una rivalità che ha radice storiche, ultimamente alcuni tra i tifosi bianconeri dicono di non sentirla, ma nei fatti invece la sentono molto più di quanto raccontano..

A cura di Flavio Ognissanti 03 marzo 2022 18:07

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