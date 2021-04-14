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Pancaro: "Per la Fiorentina, stagione negativa. Mi aspettavo un campionato migliore"

I viola hanno qualità e la devono mostrare sul campo di gioco. Il Cagliari è una buona squadra, non capisco perché è così in classifica

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 aprile 2021 22:09
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Pancaro: "Per la Fiorentina, stagione negativa. Mi aspettavo un campionato migliore"

Giuseppe Pancaro, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a TMW Radio della squadra viola:

“Non è stata un’annata positiva. Per valori, qualità ed organico non mi aspettavo un campionato del genere, ma il calcio è così e la qualità devi riuscire a confermarla quotidianamente sul campo”.

E poi sull'altra squadra, il Cagliari, da tenere d’occhio per la lotta salvezza, ha aggiunto: “Onestamente penso che sia quasi inspiegabile questa loro stagione. Vero, magari non sono giocatori abituati a situazioni del genere ma io preferisco sempre avere gente di qualità rispetto a calciatori che hanno sempre lottato per la salvezza. Il Cagliari è una squadra molto forte e non dovrebbe stare in terzultima”.

TURRINI: "DE ZERBI SAREBBE UN BEL SALTO DI QUALITÀ, MA ATTENZIONE: LA FIORENTINA NON È IL SASSUOLO 

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