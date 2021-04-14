Pancaro: "Per la Fiorentina, stagione negativa. Mi aspettavo un campionato migliore"

I viola hanno qualità e la devono mostrare sul campo di gioco. Il Cagliari è una buona squadra, non capisco perché è così in classifica

A cura di Redazione Labaroviola 14 aprile 2021 22:09

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