Turrini: "De Zerbi sarebbe un bel salto di qualità, ma attenzione: la Fiorentina non è il Sassuolo"

Le parole di Leo Turrini ai microfoni del Pentasport

Leo Turrini, scrittore e giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni del Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in occasione di Sassuolo-Fiorentina. Ecco le sue parole:

PRANDELLI "Sono molto dispiaciuto per le dimissioni di Cesare Prandelli".

FIORENTINA "Per organico la Fiorentina è una squadra da parte sinistra della classifica".

DE ZERBI "Con De Zerbi la Fiorentina farebbe un bel salto di qualità, anche se mi auguro che rimanga al Sassuolo. Dipende che intenzioni hanno i proprietari della Fiorentina, ma Firenze avrebbe bisogno di una persona del genere. C'è anche l'interrogativo grande città, in certe piazze De Zerbi non ha ancora lavorato, Sassuolo non è Firenze".

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