Notizie Pancaro Fiorentina

Pancaro: "Situazione Biraghi? Da evitare a metà campionato. Da capitano doveva accettare le decisioni di Palladino"
13 dicembre 2024 21:16
Pancaro: "Per la Fiorentina, stagione negativa. Mi aspettavo un campionato migliore"
14 aprile 2021 22:09
Pasqual: "Il primo anno in viola il gruppo fece la differenza. Volevo finire la carriera a Firenze ma..."
31 marzo 2020 19:26
Pancaro: "Ho ricordi bellissimi della stagione alla Fiorentina. Pasqual scalpitava, ma portai il mio mattoncino per il club"
10 ottobre 2019 15:57
Pancaro: "Fiorentina squadra giovane e forte. Chiesa l'italiano più forte, va tutelato.."
04 ottobre 2018 16:48
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