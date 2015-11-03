Labaro Viola

Notizie Pancaro Fiorentina

Pancaro: "Situazione Biraghi? Da evitare a metà campionato. Da capitano doveva accettare le decisioni di Palladino"

13 dicembre 2024 21:16

Pancaro: "Per la Fiorentina, stagione negativa. Mi aspettavo un campionato migliore"

14 aprile 2021 22:09

Pasqual: "Il primo anno in viola il gruppo fece la differenza. Volevo finire la carriera a Firenze ma..."

31 marzo 2020 19:26

Pancaro: "Ho ricordi bellissimi della stagione alla Fiorentina. Pasqual scalpitava, ma portai il mio mattoncino per il club"

10 ottobre 2019 15:57

Pancaro: "Fiorentina squadra giovane e forte. Chiesa l'italiano più forte, va tutelato.."

04 ottobre 2018 16:48

Archivio

Esplora l'archivio di Pancaro

Sett. 50
Sett. 15
Sett. 14
Sett. 41
Sett. 40