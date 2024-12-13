Pancaro: "Situazione Biraghi? Da evitare a metà campionato. Da capitano doveva accettare le decisioni di Palladino"

Non penso ci saranno ripercussioni nello spogliatoio viola

Giuseppe Pancaro, ex calciatore della Fiorentina, ha analizzato la situazione che riguarda l'ex capitano viola Cristiano Biraghi. Ecco le sue parole a Radio Serie A: “Capisco la sua sofferenza. Purtroppo sono situazioni che possono succedere, soprattutto se sei un giocatore importante da tanti anni con la stessa maglia. Non penso, comunque, che ci saranno ripercussioni nello spogliatoio viola”.

Poteva essere evitato il tutto a metà campionato, ognuno avrebbe preso le proprie strade a fine stagione… Biraghi avrebbe dovuto avere la forza di un capitano per accettare le decisioni dell'allenatore. Palladino è lì per quello. Bisogna sempre avere rispetto di tecnico e compagni”.

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