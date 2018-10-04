Pancaro: "Fiorentina squadra giovane e forte. Chiesa l'italiano più forte, va tutelato.."

Ai microfoni di Lady Radio ha parlato l'ex difensore di Lazio e Fiorentina Giuseppe Pancaro. Queste le sue parole, in vista della gara di domenica

Ai microfoni di Lady Radio ha parlato l'ex difensore di Lazio e Fiorentina Giuseppe Pancaro. Queste le sue parole, in vista della gara di domenica: “Da fuori si vede un bellissimo progetto, bisogna fare i complimenti alla società viola perché è stata costruita una squadra bene, formata da tanti giovani, che hanno davanti una grande carriera. In questo momento è una squadra con un progetto molto bello, con un allenatore che riesce a far giocare bene la tutti. . Obiettivo qualificazione EL? Solo il campo lo dirà, non penso che nel calcio si vinca in base all’età, ma in base alla programmazione e alla bravura di tecnici e giocatori. La Fiorentina ha costruito una squadra forte e penso che stiano dando una traccia per il futuro del calcio italiano, ovvero quello di puntare sui giovani, e in questo la Fiorentina è l’emblema, a partire dal portiere, che è un 99′ e a me piace molto. Mi fa molto piacere che la società abbia intrapreso questa strada, e mi auguro che possano arrivare anche i risultati. Chiesa è il talento migliore che il nostro calcio possa offrire, e quindi va assolutamente tutelato. Però bisogna anche un attimo capire che un ragazzo di venti anni può commettere un errore. Questo non deve intaccare subito una carriera. L'errore inizia e finisce li. Bisogna dare la possibilità di sbagliare ad un ragazzo cosi giovane. Non lo colpevolizzerei troppo come si sta facendo negli ultimi giorni.."