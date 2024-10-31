Palladino studia le alternative a Kean. Probabile attacco con Colpani, Beltran, Sottil e davanti Kouamé
La soluzione più accreditata, almeno per il momento, sembra Kouamé, che potrebbe agire davanti a Colpani e Beltran
Ieri sera è arrivata una pessima notizia per la Fiorentina e anche per tutti i fantallenatori che speravano in un'altra super partita di Moise Kean, che non è partito insieme al resto del gruppo e perciò, non sarà a disposizione per la gara valevole per la 10 giornata in programma contro il Genoa.
Complice un reparto in allarme, già orfano di Gudmundsson, mister Palladino dovrà correre ai ripari e trovare nuove soluzioni. Chi sarà, allora, a prendere il posto dell'attaccante italiano ex Juventus nell’impegno contro i rossoblù?
La soluzione più accreditata, almeno per il momento, sembra Kouamé, che potrebbe agire davanti a Colpani e Beltran. Possibile anche l’avanzamento dell’argentino con l’inserimento di Sottil o Ikonè in coppia con l’ex Monza. Il campo poi dirà se la viola ha delle seconde linee affidabili e che possano non far rimpiangere i titolari o viceversa.A TRIGORIA È PARTITA LA PROTESTA DOPO LA SCONFITTA CONTRO LA FIORENTINA: “SOCIETÀ DI PAGLIACCI, PREPARATE LE VALIGIE…”