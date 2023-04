Palladino: “Fiorentina non ci ha permesso di palleggiare ma sappiamo anche verticalizzare”

Arrivano anche le dichiarazioni dell’allenatore del Monza, Raffale Palladino, ai microfoni di Dazn dopo il successo sulla Fiorentina. Queste le sue parole:

La partita? Faccio i complimenti alla Fiorentina e mister Italiano perchè ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo trovato contromisure e fatto una partita strepitosa e di carattere. Per giocare contro queste squadre devi mettere anche qualità: nello spogliatoio ho fatto io l’applauso ai ragazzi.

Cosa abbiamo cambiato durante il match? Merito della Fiorentina che non riuscivamo a venirne fuori esternamente e ci hanno fatto giocare male. Abbiamo sbagliato qualcosa che non sbagliamo di solito e abbiamo deciso di andare in verticale con l’attacco degli spazi. Se ci lasciano palleggiare lo facciamo ma se dobbiamo andare in verticale lo sappiamo fare allo stesso modo: siamo soddisfatti.

Gol del pareggio? Non l’avevamo preparata quella giocata e non prepariamo questo genere di cose. Giochiamo per principi sull’occupazione degli spazi e con un’identità ben precisa. Non mi prendo nessun merito sul secondo gol.

LE DICHIARAZIONI DI MISTER ITALIANO AI MICROFONI DI DAZN