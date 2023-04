Italiano: “Sono arrabbiato, non esiste sparire dalle partite così. Se stacchiamo la spina siamo vulnerabili”

Vincenzo Italiano ha parlato a Dazn dopo la sconfitta della Fiorentina sul campo del Monza per 3-2, ecco le sue dichiarazioni:

“Partita? Eravamo partiti molto bene e non abbiamo approfittato dell’ approccio morbido del Monza. Non ci possiamo permettere cali di concentrazione perchè poi possiamo permettere alle squadre di rientrare e vincere le partite. Non esiste sparire dalla partita in questo modo. Se abbiamo commesso errori è solo attenzione e non devono capitare perchè costano veramente.

Obiettivi diversi in campionato ed in coppa? Può essere ma anche oggi era importante: potevamo superare il Bologna e avvicinare quelle sopra. Non possiamo staccare la spina: se siamo rinati è perchè abbiamo tutti alzato l’asticella. Avete visto le difficoltà anche con il Lech e oggi, se approcciamo così diventiamo una squadra vulnerabile.

Gol che mi ha dato fastidio di più? Sono arrabbiato per aver perso ma devo cercare di stare sereno perchè ci sono appuntamenti troppo importanti. I due gol del primo tempo non dobbiamo subirli perchè eravamo in pieno controllo della partita. Ho fatto una chiacchierata serena con i ragazzi perchè giovedì siamo di nuovo in campo.”

