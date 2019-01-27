PAGELLE VIOLA, CHIESA FONDAMENTALE, GERSON E LAFONT DANNO LA SVOLTA. I FLOP...

Queste le pagelle della Fiorentina per la sfida contro il Chievo Verona:Lafont 7: Il francese può ringraziare il Var perché annulla un gol (giustamente) dove l'aveva fatta grossa. Spesso insicuro nell...

Queste le pagelle della Fiorentina per la sfida contro il Chievo Verona:

Lafont 7: Il francese può ringraziare il Var perché annulla un gol (giustamente) dove l'aveva fatta grossa. Spesso insicuro nelle uscite, la parata sul rigore è decisiva per la vittoria

Laurini 5.5: Spinge poco, difende male. Soffre gli attacchi del Chievo

Pezzella 5: Si fa mangiare da Stepinski sul 1-2 clivense, idem sul 3-4. La peggior partita di questa stagione

Vitor Hugo 6: Fa il fallo da dove arriva il rigore per il Chievo, poi combatte mettendoci gambe e carattere. Non bello da vedere ma pratico

Hancko 6: Bene nel primo tempo, più timido nel secondo. Ma il ragazzo c'è

Norgaard 5: Male in fase di impostazione, peggio in fase difensiva. Fa bene Pioli a toglierlo dopo soli 45 minuti

Benassi 6: Un bel gol, tira di prima e la mette dove Sorrentino non puo arrivare. Il fallo di mano inguaia la Fiorentina. Gioia e dolori

Veretout 6.5: Il solito gladiatore, nel primo tempo è nel suo ruolo e si vede, nel secondo tempo si mette l'armatura e combatte. Sempre preciso

Chiesa 7.5 Due gol, entrambi belli. Si prende la squadra sulle spalle e la porta alla vittoria. Protagonista assoluto

Muriel 6.5 Un gol e tante giocate di grande valore. Sbaglia un gol e prende un palo, abbiamo un attaccante di valore. Finalmente

Simeone 5.5 Un assist e niente di più. Come al solito.

(Dal 45' st) Gerson 7: Cambia la Fiorentina, fa un bell'assist a Chiesa per il quarto gol si rivela importante anche in fase difensiva

Dabo 6.5: Entra per dare quantità dopo il rosso di Benassi, innesca anche Chiesa per il gol. Prezioso