PAGELLE VIOLA, BENTORNATO NICO, QUARTA UN GIGANTE, BENE IKONÈ, MALE VENUTI

Terracciano 6 Lo impegnano in una sola circostanza e si fa trovare preparatoVenuti 5 Sbaglia tanto tecnicamente per quanto riguarda passaggi e appoggi, in fase difensiva spesso si fa sorprendere ma se...

Terracciano 6 Lo impegnano in una sola circostanza e si fa trovare preparato

Venuti 5 Sbaglia tanto tecnicamente per quanto riguarda passaggi e appoggi, in fase difensiva spesso si fa sorprendere ma senza particolari danni alla difesa viola

Quarta 7 Partita gigantesca del difensore argentino che non sbaglia nulla, in alcuni interventi strappa letteralmente la palla dai piedi degli attaccanti del Verona. Anche in anticipo è sempre con i tempi giusti, esagera al minuto 80 in un'uscita palla al piede

Ranieri 6,5 Buona gara del classe 99 che si fa sempre trovare al posto giusto nel momento giusto con la giusta postura del corpo e con un buon atteggiamento.

Biraghi 5 Sbaglia il rigore che avrebbe quasi chiuso la partita nel primo tempo, in fase difensiva concede spazi al suo avversario, in fase offensiva si vede poco

Amrabat 6 Solita partita di dominio nel mezzo con un pò meno lucidità del solito, prende un'ammonizione sciocca dopo un tocco sbagliato. Esce per fastidio muscolare, speriamo non sia nulla di grave

Mandragora 6 Non gioca una partita bella da vedere ma in diverse circostanze è utile in fase di ripiego. Suo l'assist per Nico Gonzalez

Barak 5,5 Altra gara, dopo quella di Bologna, nella quale non brilla ed è poco utile alla manovra

Ikonè 6,5 Segna e questa è una grande notizia, la sua partita è meno fumosa del solito in cui fa vedere cose buone, fa cose semplici, nel secondo tempo sbaglia scelte e tocchi uno contro uno, sarebbe stato da solo davanti al portiere. Ma il guizzo è positivo

Sottil 5 Tanto fumo, zero arrosto. Non riesce mai a trovare la giocata giusta anche se certamente la voglia non gli manca ma è inconcludente

Kouamè 6 Dopo pochi minuti sbaglia un gol abbastanza facile ma con lui al centro dall'attacco la manovra viola in fase offensiva è più fluida e c'è molto più dialogo nelle azioni d'attacco. Salta benissimo Gunter che lo atterra a pochi metri dall'area di rigore, sarebbe stata una grande occasione

Bonaventura 6 Aggiunge fosforo alla manovra viola senza però trovare il guizzo che avrebbe voluto

Nico Gonzalez 6,5 Gioca dopo uno stop lungo, in tempo per segnare e riportare quello che alla Fiorentina mancava

Saponara 5,5 Si perde molto spesso in tocchi non richiesti e superflui

BARAK E LA PREGHIERA INASCOLTATA A BIRAGHI

https://www.labaroviola.com/biraghi-sbaglia-altro-rigore-barak-lo-aveva-pregato-per-batterlo-chiesto-aiuto-anche-alla-panchina/186812/