PAGELLE FIORENTINA: QUARTA MAGISTRALE, ARTHUR SALE IN CATTEDRA, KAYODE SI RIPRENDE BENE

Terracciano 5,5 Primo tempo da spettatore, può poco sul gol dove il colpo di testa di Lukaku è da distanza ravvicinata. Esce malissimo al minuto 52 sul calcio d’angolo e per poco la Roma non segna.

Kayode 6 Prima parte della gara di assoluto terrore nel quale forse paga l’esordio in un grande stadio. Non marca Lukaku che segna. Con il passare del tempo prende coraggio ed è bravo in alcuni recuperi in fase difensiva. Da una sua giocata fa prendere il secondo giallo a Zalenski

Quarta 7 Mezzo voto in meno per la sbandata difensiva che porta al gol di Lukaku. In fase difensiva riesce sempre a tenere gli attaccanti della Roma, bravissimo sul gol del vantaggio

Ranieri 6 Stesso discorso di Quarta, mezzo voto in meno per la sbandata di reparto che porta al vantaggio della Roma. Per il resto la sua partita è di altissimo livello per anticipi, recuperi, letture

Biraghi 6 Ordinato in fase difensiva, non rischia molto la giocata in fase offensiva dove non salta mai il diretto avversario ma si limita alla gestione

Arthur 7 Direttore d’orchestra quasi perfetto. Dai suoi piedi passano praticamente tutte le azioni della Fiorentina, sempre preciso, scelte giuste,

Duncan 7 Salva sul pasticcio di Terracciano sul calcio d’angolo, questo gli vale mezzo voto in più perchè salva da un possibile 2-0 giallorosso.

Bonaventura 5,5 Sul finire del primo tempo ha sui piedi il gol del pareggio, sceglie di non servire Nzola ma tira debolmente. Bravo nel palleggio, serve più cattiveria in area di rigore, sfortunato sulla traversa

Ikonè 5 Come al solito, è lo stesso ritornello di sempre, tutto fumo niente arrosto. Torna spesso indietro quando ha la palla tra i piedi, non rischia mai la giocata o la conclusione. Fine sè stesso

Kouamè 6,5 Caparbio, spigliato, dà fastidio all’avversario con la sua velocità. Fa il cross per il gol di Quarta, determina il rosso per Lukaku

Nzola 5,5 Sbaglia incredibilmente l’occasione al minuto 16 quando da solo davanti a Rui Patricio cicca la palla del pareggio. Il resto della sua partita è positivo per giocate, sponde, presenza, riferimento. Autore anche di alcune buone giocate personali in cui salta bene il suo diretto marcatore

Nico Gonzalez 6 Pronti via ed ha 2 occasioni di testa, sulla prima per poco Rui Patricio non fa il pasticcio, sulla seconda per poco non ci arriva. Gestisce male la palla al minuto 90

LA FIORENTINA SI MUOVE SUL MERCATO. ARRIVA UN TERZINO DESTRO?