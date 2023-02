PAGELLE FIORENTINA: QUALCUNO SVEGLI DODÒ E IKONÈ. BIRAGHI FA L’ASSIST A DI MARIA

Terracciano 6 Para dietro la linea della porta su Rabiot dove non è stato fortunato, ma forse non è solo questione di fortuna. Bravissimo su Kean al minuto 66 dove salva

Dodò 5 Sbaglia tecnicamente diversi palloni, in fase offensiva cerca di proporsi come riesce ma un giocatore come lui non può sbagliare cosi tante decisioni quando la palla tra i piedi, fa un grande assist per Kean

Milenkovic 6 Non sfigura e gioca anche bene d’anticipo con Vlahovic, non soffre praticamente mai

Ranieri 6,5 Bravo quando deve gestire la palla nella manovra, attento nel tenere Vlahovic, spesso lo anticipa, combatte con arguzia e tenacia

Biraghi 5 Chiesa lo salta spesso e anche facilmente, il gol subito arriva da un suo disimpegno sbagliato, se sbaglia a battere anche i calci d’angolo la frittata è fatta..

Amrabat 6 Quando deve togliere la palla all’avversario è bravo, cerca di fare il meglio possibile anche quando è in possesso

Duncan 6 Cerca di essere dinamico nel proporsi quando non è in possesso, non banale quando ha la palla, prende un giallo abbastanza evitabile e probabilmente anche eccessivo

Bonaventura 5,5 Meno preciso del solito, gli manca sempre qualcosa per la giocata giusta, rischia di essere espulso per un fallo del tutto evitabile

Nico Gonzalez 6 Perde un pallone che poteva diventare sanguinoso, ma nel primo tempo le azioni pericolose partono da lui. I due gialli a Rabiot e Alex Sandro arrivano grazie a delle sue giocate, la sensazione è che, nonostante non sia sempre continuo nell’arco della partita, non abbiamo dei compagni di reparto che sappiano dialogare tecnicamente con lui come meriterebbe

Ikonè 5 Sbaglia palloni che fanno arrabbiare ma va anche vicino al gol nel primo tempo. Gli manca convinzione nelle giocate. Sbaglia scelte, spazi e misure

Kouamè 5,5 Interessante i cambi di posizione con Nico Gonzalez e la mobilità che dà al tridente, con la velocità cerca di mettere in difficoltà la difesa della Juventus. Tecnicamente sbaglia sempre qualche controllo di troppo

Castrovilli 6,5 Entra al posto di Duncan e dà alla squadra quella verticalità in fase di possesso che mancava. Segna un gol bellissimo ma Fabbri non era d’accordo…

Jovic 5,5 Si muove poco, gioca quasi da fermo. Con la palla tra i piedi nulla da dire, ma non può di certo bastare. Va vicino al gol su cross di Terzic ma gli manca probabilmente convinzione

LE PAROLE DI JOE BARONE