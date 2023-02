Barone: “Piccolo foglio rosa fa articoli sbagliati sulla Fiorentina. Dovrebbe concentrarsi sulla sua squadra”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il direttore generale Joe Barone ha così parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio di Juventus-Fiorentina: “Ce la giochiamo con tutte le squadre. Abbiamo passato un periodo delicato con alti e bassi. Il piccolo foglio rosa oggi fa degli articoli così sbagliati sulla Fiorentina, con dei numeri non precisi. Dovrebbe concentrarsi sulla sua squadra e avere dei numeri molto molto precisi. Oggi è una partita importante per noi, molto delicata per uscire fuori da questo momento”