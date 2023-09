PAGELLE FIORENTINA: KOUAMÈ DECISIVO, DUNCAN MIGLIORE IN CAMPO, PARISI QUASI PERFETTO

Terracciano 5 Sul primo gol pecca di posizione, sul secondo semplicemente non riesce a respingere. In poche parole, non para. Lo fa solo una volta, sullo 0-0, respinge il tiro centrale di Zappacosta

Dodò 5,5 Non è brillante, sbaglia diversi strappi in velocità e anche qualche tocco. In fase difensiva cerca di essere ordinato

Milenkovic 5,5 Ad inizio partita compie alcuni interventi importanti, poi qualche svarione in un duello costante con gli attaccanti dell’Atalanta. L’errore lo fa sul gol di Lookman dove non esce in pressione e lascia libertà di tiro al marcatore della dea. Su Scamacca è imperioso in diversi momenti

Quarta 7 Segna e gioca una gara attenta dove sceglie di non strafare e di optare sempre per la soluzione più semplice. Il gol è un premio al suo lavoro e abnegazione

Parisi 6,5 Mezzo voto in meno perchè poteva fare meglio sull’uscita su Koopmeiners in occasione del gol dell’Atalanta. Il resto della sua gara è di altissimo livello soprattutto in fase difensiva dove non si fa mai saltare, pulito e ordinato in fase di impostazione e attacco

Duncan 7,5 L’assist per Quarta è la fotografia della sua gara. Pratico, veloce, efficace. Il centrocampista quando decide di essere con il giusto atteggiamento diventa fondamentale. Preciso in fase di impostazione, attentissimo in fase di recupero

Mandragora 5,5 Sbaglia tanto tecnicamente, si muove e combatte nel mezzo con alterne fortune, deve fare decisamente di più, sotto tutti i punti di vista

Bonaventura 7 Un gol fondamentale, nel momento più difficile della partita, di elevata bellezza e precisione tecnica. Cuce il gioco come sa ed è sempre un punto di riferimento nella manovra

Nico Gonzalez 6 Suo l’assist per il gol di Bonaventura dove fa la sponda di testa, l’argentino viene da due gare giocate da titolare con la sua nazionale. La sua gara, come al solito, è di grande spirito di iniziativa e sacrificio

Brekalo 6 Probabilmente la miglior partita da quando è a Firenze, non eccelle in nulla ma è un giocatore vivo che si propone, che salta il diretto avversario, che cerca di creare pericoli. Speriamo sia solo l’inizio

Nzola 5 In questo momento è in difficoltà psicologica più che tecnica. Deve acquisire fiducia, quella fiducia in grado poi di fargli fare le giocate che sa fare. Con il tempo migliorerà anche la sua forma fisica, non è un dettaglio

Kouamè 7 La sua partita rappresenta quello che è, un grande lottatore instancabile che non molla mai. Il gol arriva proprio per queste qualità, ci crede su un pallone vagante in area. Anche quando sbaglia, è il primo ad aggredire per riprenderla.

Arthur 6 Entra e diventa un punto di riferimento tecnico in mezzo al campo per la manovra della squadra.

Beltran 6,5 Da una sua giocata nasce l’azione che porta al gol di Kouamè, decisivo.

IL GOL DELL’ATALANTA NASCE DA UN GRAVE ERRORE ARBITRALE