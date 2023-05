PAGELLE FIORENTINA: JOVIC E IKONE LA RIBALTANO, DODÒ ENTRA BENISSIMO, ASSIST MANDRAGORA

Cerofolini 6,5 Due ottime parate nel primo tempo, bravo e reattivo. Nel secondo è spettatore non pagante

Venuti 6 Pur non essendo sempre pulitissimo e bello da vedere tecnicamente, non sbaglia molto e mette dei buoni palloni nel mezzo. Ultima partita con la maglia della Fiorentina al Franchi

Quarta 5,5 Nel primo tempo sbaglia diversi passaggi che regalano i contropiedi alla Roma, salva dallo 0-2 giallorosso con un intervento sulla linea di porta

Igor 5,5 Perde marcatura e posizione in occasione del vantaggio della Roma, nel secondo tempo è molto più preciso e attento

Biraghi 5 Si perde Solbakken che fa l’assist vincente per il vantaggio giallorosso, in attacco non si vede mai

Mandragora 6,5 Dovrebbe mettere ordine e invece viene spesso sovrastato nel primo tempo, nel secondo tempo è più pulito

Duncan 6 Il migliore del centrocampo per dinamismo, cerca di farsi rispettare recuperando anche alcuni buoni palloni

Barak 5 Si vede poco, poca personalità nel prendersi la palla, nell’andare incontro, nel fare movimenti per attaccare lo spazio o crearne

Saponara 5 Giocate sempre troppo lente e fini a se stesse, non incide, fa veramente troppo poco

Ikonè 7 Nel primo tempo mette in difficoltà in diverse occasioni i suoi diretti avversari con dei dribbling in velocità in cui scappa via. Segna un gol importantissimo in una gara dove viene sofferto tanto dai tifosi giallorossi

Jovic 7 Bravo nel palleggio e nel dialogo con il resto dei compagni, quasi assente e nulla in area di rigore. Impacciato e poco reattivo quando viene pescato solo in area di rigore, si rifà alla grande su assist di Mandragora quando si fa trovare al centro dell’area e colpisce in rete

Terzic 6 Molto meglio rispetto al collega Biraghi, la sua velocità gli fa sbagliare poco in fase difensiva, in attacco cerca di fare il suo meglio

Sottil 5,5 Ogni partita è uguale a quella precedente, sembra che deve spaccare il mondo ma alla fine non mette mai paura al suo diretto avversario. Tutto fumo, niente arrosto

Milenkovic 6 Unico errore quando viene in controtempo e viene saltato in velocità, per il resto la sua gara è attenta

Dodò 6,5 Entra bene e con alcune ottime incursioni offensiva salta l’avversario e crea pericoli in velocità

Kouamè 6 Aggiunge velocità vivacità alle azioni offensive

