PAGELLE FIORENTINA: IKONÈ PERFETTO, NICO GONZALEZ PRECISO, ASSIST DODÒ, JOVIC LETALE

Grande partita della Fiorentina contro il Milan. Le pagelle dei giocatori viola scesi in campo contro i rossoneri

Terracciano 7 Nel primo tempo non si fa sorprendere su Giroud, bravissimo in uscita su Rebic lanciato a rete. Nel secondo tempo salva almeno in due occasioni, su Theo è bravissimo.

Dodò 7 Il primo tempo gioca una gara tra alti e bassi. Nel secondo tempo attacca nettamente meglio e crea pericoli crescendo anche in fase difensiva con alcuni ottimi anticipi, delizioso l'assist per Jovic

Quarta 6 Nel primo tempo buca completamente su Giroud che per fortuna non segna, palla al piede è sempre molto veloce e preciso. Anche nel secondo tempo le occasioni del Milan arrivano su sue disattenzioni in marcatura, cerca di rifarsi con successo con un paio di anticipi

Igor 7 Primo tempo praticamente perfetto, chiude sempre alla grandissima contro ogni avversario e si fa rispettare con Giroud, nel secondo tempo si conferma con alcune importanti chiusure. Chiude bene al minuto 76 su Ibra, al minuto 84 prima anticipa Ibra, poi è protagonista di una bella serpentina

Biraghi 6 Difende bene su Messias e attacca sempre con ordine, una gara di attenzione difensiva. Esce per infortunio

Amrabat 7 Partita maiuscola dove fa valere tutte le sue doti in fase di recupero palla, nel secondo non cala ed è una vera e propria diga

Mandragora 6 Il suo ordine tattico è prezioso, gioca con equilibrio anche se non sempre è preciso tecnicamente ma è un punto di riferimento per i suoi compagni

Bonaventura 5,5 Nel primo tempo si mangia un gol clamoroso, troppo lento in una circostanza in cui devi avere rapidità di esecuzione. Troppo lento nella giocate e nelle letture

Ikonè 7 Spina nel fianco costante nella difesa del Milan, nel primo tempo viene fermato sempre sul più bello ma dimostra di essere in partita. Nel secondo tempo una sua finta manda al manicomio Tomori che può fermarlo solo con un fallo e si procura il rigore

Nico Gonzalez 7 Segna e gioca una gara in cui la sua tecnica è preziosa nella manovra offensiva viola. Nel primo tempo impegna Maignan in un paio di occasione in cui è bravo il portiere milanista

Cabral 6 Non segna ma è presente in area, si sbatte per la squadra, lotta, detta i movimenti e si fa trovare quando viene cercato dando anche qualche pallone interessante

Ranieri 6 Entra al posto di Biraghi che esce per infortunio, si fa rispettare ed è ordinato

Jovic 7 Entra in tempo per segnare il gol del 2-0 dove insacca di testa

LE PAROLE DI IKONE PRIMA DELLA PARTITA

https://www.labaroviola.com/ikone-sana-competizione-tra-jovic-e-cabral-segnano-entrambi-ed-abbiamo-iniziato-a-vincere/204201/