Padre di Sottil: "La Fiorentina voleva continuare con il 3-5-2 e Riccardo..."

Andrea Sottil ha parlato di suo figlio al Cagliari.

Il padre diha rilasciato un'intervista a Lady Radio e ha parlato della situazione del figlio attualmente in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto al Cagliari:

Queste le sue dichiarazioni: "A inizio stagione la Fiorentina ha deciso di continuare con il modulo 3-5-2 e a quel punto Riccardo ha chiesto di andare a giocare altrove. Il Cagliari lo stima molto e ha un tecnico come Di Francesco che sfrutta molto proprio gli esterni. Se poi la Fiorentina tornerà ad utilizzare gli esterni allora magari potrà tornare a Firenze ma ora deve fare il suo percorso con il Cagliari".

LEGGI ANCHE LE DICHIARAZIONI DI CONDÒ

https://www.labaroviola.com/condo-bacchetta-commisso-e-cairo-devono-capire-che-il-calcio-non-e-come-gestire-azienda/123788/