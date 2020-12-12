Padre di Sottil: "La Fiorentina voleva continuare con il 3-5-2 e Riccardo..."
Andrea Sottil ha parlato di suo figlio al Cagliari.
A cura di Redazione Labaroviola
12 dicembre 2020 20:39
Queste le sue dichiarazioni: "A inizio stagione la Fiorentina ha deciso di continuare con il modulo 3-5-2 e a quel punto Riccardo ha chiesto di andare a giocare altrove. Il Cagliari lo stima molto e ha un tecnico come Di Francesco che sfrutta molto proprio gli esterni. Se poi la Fiorentina tornerà ad utilizzare gli esterni allora magari potrà tornare a Firenze ma ora deve fare il suo percorso con il Cagliari".
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