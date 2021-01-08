Oliveira: "Farei giocare Kouamè con Vlahovic. Prandelli ha bisogno di fiducia e tempo"

Lulù Oliveira è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare la situazione di Fiorentina e Cagliari in vista del match di Domenica

Lulù Oliveira è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare la situazione delle in vista della sfida di domenica fra le sue due ex squadre Fiorentina e Cagliari. Ecco le sue parole:

SITUAZIONE SQUADRE "Mi aspettavo un decollo di questa Fiorentina dopo la vittoria bellissima contro la Juventus. È incredibile che Fiorentina e Cagliari siano coinvolte nella lotta per non retrocedere. Non me lo aspettavo proprio. E immagino neanche loro".

PRANDELLI "Non si vede ancore la sua mano, ma è un ottimo tecnico. Bisogna aspettare ancora un po’ secondo me. Gli va dato tempo e fiducia. E’ stato bravo, ad esempio, a dar fiducia a Vlahovic. Mi sta piacendo molto, anche se deve ancora fare dei miglioramenti e fare un salto di qualità.

KOUAMÈ "Ha ottime qualità, ma quando fai l’attaccante parlano i gol per te. E non li sta facendo. Magari, fossi in Prandelli, proverei a farli giocare assieme lui e Vlahovic".

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