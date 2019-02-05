"Obiettivo finale di Coppa Italia. Ecco cosa farò per convincere Chiesa a restare alla Fiorentina..."

All'evento del Brivido Sportivo ha parlato il capitano della Fiorentina German Pezzella, queste le sue parole:"Portare la fascia di Astori è per me un grande onore ma anche una responsabilità molto gr...

All'evento del Brivido Sportivo ha parlato il capitano della Fiorentina German Pezzella, queste le sue parole:

"Portare la fascia di Astori è per me un grande onore ma anche una responsabilità molto grande. Quando sono arrivato qua ho trovato in Davide una persona eccezionale. Per noi significa molto avere la fascia di Davide in campo".

Ci siamo dati l’obiettivo di giocare cinque partite di Coppa Italia, quindi di raggiungere la finale. Sappiamo che sarà un percorso duro. Non ci esaltano e teniamo i piedi per terra.

Chiesa è davvero forte, per convincerlo a restare lo chiudo a chiave in casa. Sono sicuro che lui arriverà dove vuole perché ne ha le capacità e la testa.

Contro il Napoli vogliamo vincere, sarebbe bellissimo rifare la partita dell'anno scorso"