Nzola è un ragazzo che subisce le critiche. Che il Franchi stasera non mugugni al primo errore

Nzola sta avendo delle difficoltà nella finalizzazione, ma con lui la squadra gioca meglio e crea di più. Va aiutato, non criticato allo stadio

Chi ha visto una partita al Franchi in questa stagione lo sa, il pubblico viola è molto esigente nel corso dei 90 minuti. Capita che a qualche giocatore non sia perdonato nemmeno un errore, al primo di questi si alzano subito mugugni che in campo sono sentiti benissimo. Non stiamo parlando della Curva Fiesole che sostiene dal primo all'ultimo minuto tutti i giocatori e la squadra ma di chi siede nelle due tribune. Tutto questo è molto strano considerato il percorso della squadra viola in questi anni e soprattutto i risultati di questa stagione (se la Fiorentina dovesse vincere oggi sarebbe terza in classifica).

Uno dei giocatori più bersagliati è Nzola. Il centravanti arrivato ad agosto e in questo inizio di stagione non ha mai trovato la rete avendo alti e bassi nelle sue prestazioni che però hanno avuto sempre un unico comun denominatore: la mancata finalizzazione. Un tifoso dovrebbe incitare un proprio calciatore in difficoltà ma non a tutti è chiaro questo concetto. Un tifoso che si definisce tale, quando va allo stadio per vedere la partita, va per sostenere la squadra e i giocatori che indossano la maglia della Fiorentina.

Ecco, ci sono calciatori a cui non viene perdonato nulla nel corso della partita. Anche Biraghi è un giocatore su cui piovono mugugni ad ogni mezzo cross sbagliato. Un giocatore può piacere o meno ma quando va in campo con la maglia della Fiorentina va sostenuto nel corso della partita. Non c'è altra discussione. Altrimenti si rimane a casa. C'è un clima particolare intorno alla squadra, eppure stasera si rischia di essere terzi in classifica mettendo nettamente sotto squadre con rose più forti come Atalanta, Roma e Lazio.

Nzola è un ragazzo che ha grandi qualità, è il centravanti titolare della Fiorentina e con lui la squadra funziona bene. Non a caso le migliori partite in cui sono state create più occasioni da gol sono state proprio con Nzola in campo, vedi Genova, Rapid Vienna in casa e Frosinone. Ergo la squadra con il centravanti ex Spezia si trova meglio. Innegabile che Nzola sia in difficoltà nella finalizzazione ma mugugnare al primo tocco sbagliato non farebbe il bene nè del ragazzo nè della squadra. Nzola ce lo raccontano come un ragazzo che le subisce certe critiche, ecco, aiutiamolo, cosi facendo aiutiamo la Fiorentina. Non dovrebbe essere la cosa più importante?

GLI OCCHI DELLA FIORENTINA IN TURCHIA

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