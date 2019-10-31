Nuovo stadio, l'area costerà 15 milioni di euro, il comune di Firenze non dà garanzie su costi e tempi a Commisso. I dettagli

Secondo quanto riportato da TgR Toscana, sulla questione stadio la Fiorentina dal non sa quali siano i costi precisi per quei 22 ettari nell'area sud della Mercafir, né quali siano i tempi reali per l...

Secondo quanto riportato da TgR Toscana, sulla questione stadio la Fiorentina dal non sa quali siano i costi precisi per quei 22 ettari nell'area sud della Mercafir, né quali siano i tempi reali per la realizzazione. In questa trattativa il gioco delle parti la fa da padrone, ma non è tutto rose e fiori.

Il costo dell'area è intorno ai 15 milioni di euro, e Commisso avrà a disposizione 18mila metri quadrati di commerciale, 8mila di direzionale e 4mila di turistico-ricettivo. Il patron viola aspetta risposte importanti, possibilmente prima della sua partenza per l'America, e intanto l'opzione B, quella di Campi Bisenzio, resta sullo sfondo.