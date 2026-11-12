Nicoletti: "Se De Gea fosse il portiere dei bei tempi, non giocherebbe mica alla Fiorentina"

L'intermediario ha parlato del rendimento del portiere spagnolo

Intervistato dai microfoni di Lady Radio, il mediatore di mercato Costantino Nicoletti ha fatto il punto sul momento della Fiorentina, toccando vari temi caldi: dalle difficoltà difensive fino alle scelte e alle prospettive della rosa gigliata.

Mercato e ambizioni: da Verratti a Dragusin

Parlando del reparto di centrocampo, Nicoletti ha ammesso una vecchia preferenza: "Il mio pallino è sempre stato Marco Verratti, ma profili come Torreira e Hojbjerg sono assolutamente spendibili per la nostra realtà".

Un passaggio centrale dell'intervista è stato dedicato alle critiche e ad alcuni singoli, a cominciare da David de Gea e Radu Dragusin:

"Ovvio che se De Gea non fosse quello dei tempi migliori non giocherebbe alla Fiorentina; è naturale che ci aspettiamo sempre i suoi miracoli, eppure… Lo stesso discorso vale per Dragusin: non è quello di qualche tempo fa ed è reduce da un infortunio. Quest'anno percepisco un'ipercriticità esagerata, ben diversa dalla grande attenzione e dalla pacatezza con cui si analizzavano le cose lo scorso anno, quando c'erano ben altri timori di classifica. Ricordiamoci che questa squadra ha cambiato circa il 90% dei titolari: serve pazienza".

La questione dei gol subiti e la crescita offensiva

Commentando il dato relativo alle reti incassate, Nicoletti invita a ridimensionare l'allarme alla luce del contesto del calcio contemporaneo:

"I tanti gol subiti? La Serie A ha una media di reti al passivo molto più alta rispetto al passato. Non bisogna farne un dramma, è una tendenza del calcio moderno, anche se resta ovviamente un campanello d'allarme su cui lavorare. La media generale oscilla da 1.5 gol a partita in su, e finora solo poche eccezioni come Inter e Lazio hanno fatto decisamente meglio. Del resto, se la Fiorentina continuasse a vincere 4-2 come contro Venezia e Sassuolo, nessuno avrebbe da ridire".

In chiusura, uno sguardo alla fase offensiva e ai singoli: "Mister Vanoli ha trovato finalmente quattro giocatori offensivi su cui lavorare con continuità. E Mastantuono? Se riesce a diventare un po' più altruista, parliamo di un vero e proprio fenomeno".