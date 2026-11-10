Colpo di scena Gosens, l'infortunio complica tutto: "A rischio il riscatto, potrebbe tornare alla Fiorentina"

Il problema al ginocchio rischierebbe di compromettere il futuro del tedesco allo Schalke 04: l'obbligo di riscatto è legato a 15-16 presenze da almeno 45 minuti

Il futuro di Robin Gosens torna improvvisamente in bilico. L'infortunio al ginocchio rimediato dal laterale tedesco potrebbe infatti avere conseguenze importanti anche sul suo destino di mercato, con la possibilità che il giocatore faccia ritorno alla Fiorentina al termine della stagione. A fare chiarezza sulla situazione è stato Costantino Nicoletti, consulente e operatore di mercato, intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione Garrisca al Vento.

Gosens, attualmente in forza allo Schalke 04 con la formula del prestito dalla Fiorentina, ha un accordo che prevede il diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni legate alle presenze. Proprio questo dettaglio potrebbe diventare decisivo alla luce del problema fisico accusato dal giocatore.

IL RISCATTO DELLO SCHALKE È A RISCHIO

A spiegare i dettagli dell'operazione è stato lo stesso Nicoletti, che ha evidenziato come il numero di presenze necessario per far scattare l'obbligo non sia particolarmente elevato, ma che l'infortunio rischia comunque di compromettere il raggiungimento della soglia.

«Il suo riscatto è legato ad un determinato numero di presenze, neanche tanto alto da raggiungere per la verità, si parla di 15-16 ovviamente da 45'. Visto che fin qui il giocatore ne ha fatte solo 6 ed ha subito un brutto infortunio al ginocchio, di cui va ancora stabilita l'entità precisa, potrebbe non raggiungere la condizione per il riscatto obbligatorio. Se dovessero essere confermate le previsioni poco ottimistiche, a fine stagione potrebbe dunque tornare alla Fiorentina o comunque a quel punto tutto dipenderebbe dalla volontà dello Schalke di spendere quei 2 milioni e mezzo per lui».

Il quadro resta quindi legato soprattutto all'evoluzione delle condizioni fisiche del giocatore. Gosens ha finora collezionato soltanto sei presenze utili ai fini dell'accordo e dovrà raggiungere quota 15-16 gare da almeno 45 minuti per far scattare l'obbligo. Un traguardo che, dopo il problema al ginocchio, potrebbe diventare complicato.

Per la Fiorentina si apre dunque uno scenario da monitorare: se lo Schalke non dovesse essere obbligato ad acquistarlo, il club tedesco potrebbe comunque decidere di investire i 2,5 milioni previsti per il riscatto. In caso contrario, per Gosens si prospetterebbe il ritorno a Firenze, con il suo futuro nuovamente da definire.