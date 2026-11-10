Caso Zaniolo "Scusate, devo andare a casa". Zaniolo lascia il ritiro della Nazionale tra lo stupore generale

Alla base della rinucia non meglio precisati motivi personali. L'attaccante dell'Udinese non prenderà parte alle due partite di Nations League dell'Italia

Nicolò Zaniolo ha lasciato il ritiro della Nazionale per motivi personali. L'attaccante dell'Udinese non prenderà parte alle due partite di Nations League dell'Italia in programma contro Francia e Belgio. Il ct Roberto Mancini lo aveva convocato dopo il suo rientro dall'infortunio e il suo ritorno al goal in campionato.

ZANIOLO SPIEGA TUTTO IN UNA STORIA SU INSTAGRAM

La decisione è arrivata nella mattinata di martedì 10 novembre quando Zaniolo ha lasciato Coverciano per motivi personali: non ci sarà dunque per i prossimi impegni della squadra azzurra. Nelle scorse ore Mancini aveva già perso il uso omonimo Gianluca Mancini, difensore della Roma, sostituito da Federico Gatti.

"SCUSATE, DEVO ANDARE A CASA"

Secondo quanto scrive Repubblica avrebbe detto a compagni, ct e staff: "Scusate, devo andare a casa". Motivi personali: nessun dettaglio in più è concesso, quando si entra nella sfera del privato che nulla ha a che vedere con il campo. Ma è l'ultimo capitolo di una storia che sembrava d'amore e oggi somiglia a un giallo.

NON GIOCA CON L'ITALIA DA OLTRE DUE ANNI

Zaniolo non gioca una partita in azzurro dal 24 marzo del 2024, 76 minuti in amichevole contro l’Ecuador. Ct era Spalletti, che due mesi dopo lo avrebbe lasciato fuori dall’Europeo. Da quel momento solo una volta in panchina, a ottobre dello stesso anno a Udine contro Israele.

Lo riporta calciomercato.com