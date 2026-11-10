L'Italia scopre Federico Croci: dalle parole di Mancini alla crescita in maglia viola del 2010 più forte d'Italia

Il talento della Fiorentina che sta incantando il paese e che si gode il suo magic moment in attesa dell'esplosione nel mondo dei grandi

Tocca mettersi l'anima in pace: stanno arrivando anche i classe 2010… e sì, fa strano anche solo a dirlo. Roberto Mancini, parlando in conferenza stampa di Federico Croci, talento della Fiorentina nato mentre cantavamo Waka Waka, ci ha ricordato che il 2010 non è proprio l’altro ieri: “Ho avuto modo di seguirlo, è indubbiamente molto bravo”. E ancora, sempre il Mancio: “È un 2010, ma tecnicamente e fisicamente non sfigura affatto al cospetto dei 2007”. Per la serie: investiture importanti e dove trovarle. Ora via con le domande: chi è Federico Croci? Come gioca? A chi assomiglia? E, quesito da un milione di euro, dove può arrivare?

COME GIOCA - Anzitutto il giocatore. Come riportato da Gazzetta.it Fede Croci è un destro che gioca a sinistra, veste però la numero dieci e dunque guai a pensare al classico ‘monocorde’: ha tecnica, una testa che pensa fuori dagli schemi, paura zero, ama sì partire dall’esterno ma può giocare anche dietro a una, due punte. A Firenze c’è chi parla già di un nuovo Federico Chiesa e insomma, il paragone non è poi così campato per aria. L’indole è quella lì: partire dalla corsia, rientrare sul piede forte e poi determinare. Gol o assist poco cambia, vedere per credere. Appena due anni fa è diventato il re dei bomber d’Italia, miglior cannoniere tra tutti i campionati nazionali con 42 gol: vi ricorda qualcuno? E perché proprio Francesco Camarda? “Anche se non mi aspettavo di segnarne così tanti”, aveva ammesso lui stesso. A proposito di assist, i tifosi della Fiorentina ricorderanno lo spiovente con cui ha mandato in porta Mandragora nell’amichevole contro il QPR: se non l’avete visto, un giro su YouTube è più che consigliato.

STAGIONE DA URLO - Tra le righe, la notizia: in estate Fabio Grosso prima se l’è portato in ritiro, poi l’ha fatto esordire in Coppa Italia contro il Benevento. Il tutto mentre i coetanei preparavano il rientro a scuola tra compiti estivi, debiti e quant’altro. Sì, fa abbastanza effetto. Possiamo dunque parlare del miglior classe 2010 d’Italia? Ma sì. Se non altro è quello più avanti, perché andatelo a trovare un altro della sua età che gioca, incide e decide le partite in Primavera. Vi aiutiamo noi: non ce ne sono. I numeri fin qui sono emblematici: otto presenze e sette gol in campionato, spicca una tripletta al Milan con annessa espulsione. Le altre vittime? Genoa, Lecce e Parma. E la lista è destinata a crescere.

LA FAMIGLIA - Fede Croci da Bibbiena è il fratello di mezzo di tre: Riccardo, il maggiore, oggi gioca in Eccellenza; Edoardo, il più piccolo, sogna di farcela al Marino Mercato Subbiano, la società da dove sono partiti tutti e tre. La carriera di Fede è svoltata nel 2022, quando è passato dall’Aquila Montevarchi alla Viola. Oggi frequenta lo scientifico alla scuola Pier Fiorentina e vive proprio nel capoluogo toscano, però per i primi anni è stato un avanti-indietro no stop da stacanovista, facilitato anche da papà Graziano e mamma Laura: 140 chilometri al giorno, due ore abbondanti di pullman e via di panini al volo e compiti coi libri sulle gambe.

CHICCHE - Qualche chicca in ordine sparso. L’idolo è Neymar, si ispira a Mbappé, in passato ha praticato nuoto e soprattutto sci alpino, l’ultimo accantonato negli ultimi anni per ovvi motivi. Indovinate? Tutto con ottimi risultati. Così come a scuola: parla benissimo il francese e se la cava anche in matematica. No, probabilmente non sarà il suo mestiere - citando Venditti - però dai, il piano B comunque ce l'ha pronto. Fun fact: da piccolo ha fatto da comparsa nella seconda stagione di Succession, serie tv statunitense che ha raccolto consensi tra il 2018 e il 2023. Sfida: trovare l’episodio. Visto che si parla di un Gen Z, doveroso il report dal seguitissimo profilo Instagram. Il risultato in una parola? Calcio. E basta. Tanta Fiorentina, un pizzico di Nazionale visto che lo scorso giugno ha vinto l'Europeo Under 17... da sotto età, ovviamente. E scommettiamo che d’ora in poi ci sarà ancora più spazio per l’azzurro?