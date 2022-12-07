Nico Gonzalez si gode le vacanze con la sua fidanzata in Argentina, sole e mare per l'esterno viola

Nico Gonzalez, come tutti i giocatori, gode di 15 giorni di vacanza, il giocatore non li aveva fatti per via del ritiro con l'Argentina e le successive cure a Firenze

Nico Gonzalez sta beneficiando di qualche giorno libero in Argentina dopo il ritiro con la sua nazionale e il ritorno immediato a Firenze per valutare il suo infortunio e curarsi. Il giocatore della Fiorentina si sta godendo il sole e il mare nella zona sud dell'Argentina con la sua fidanzata, come mostrato dalle immagini postate sui social. Il suo ritorno a Firenze, per continuare il recupero dall'infortunio, è previsto per il week end.

IL PROCURATORE DI AMRABAT SPAVENTA LA FIORENTINA

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