Nico Gonzalez si gode Firenze con un bel pranzo in Piazza della Repubblica. La fidanzata lo riprende

Pranzo in pieno centro a Firenze per Nico Gonzalez, alla vigilia della sua partenza per il mondiale con l'Argentina

Tanta discussione intorno al nome di Nico Gonzalez nell'ultimo periodo nell'ambiente Fiorentina. Il giocatore si sta allenando regolarmente ma, come detto da Vincenzo Italiano: "Non si sente al 100% per giocare" ed è stato convocato per il mondiale in Qatar, dove giocherà con la nazionale Argentina. Cosa che sta creando diverse polemiche, soprattutto considerato il comunicato della società viola che ha fatto emergere come non ci fossero lesioni muscolari per lui. L'esterno viola, come testimoniato dalla storia social della sua fidanzata, nella giornata di oggi si è goduto un bel pranzo in Piazza della Repubblica, in pieno centro a Firenze.

LE PAROLE DI SAPONARA

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