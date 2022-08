Nazione, verso il Twente: Igor probabilmente out, Ikoné e Zurkowski da valutare

Dopo l’esordio in campionato contro la Cremonese di Alvini la squadra si è ritrovata già lunedì mattina per fare un lavoro defaticante e anche ieri i calciatori sono scesi in campo al centro sportivo Astori, nel tardo pomeriggio, per preparare la partita di domani, contro gli olandesi del Twente, valida per l’andata del playoff di Conference League. Italiano mescolerà le carte rispetto alla Fiorentina vista domenica, nel post partita il tecnico viola ha ammesso di aver deciso la formazione anche pensando all’imminente impegno europeo. Inoltre, ci sarà da fare i conti con le notizie in arrivo dall’infermeria. Igor sembra destinato a saltare la sfida di domani. Il brasiliano non è stato convocato per la prima gara stagionale per un risentimento muscolare e con ogni probabilità non sarà a disposizione neanche per questo esordio europeo.

Italiano e lo staff medico hanno deciso di non rischiarlo, proprio per le tante partite ravvicinate che la Fiorentina dovrà disputare in questa prima parte della stagione. Da monitorare anche la situazione relativa a Ikoné. Nel post partita di domenica il ds Pradè ha parlato di un affaticamento accusato dal francese in allenamento, motivo per cui l’ex Lille è rimasto in panchina e resta in dubbio per la gara con il Twente. Da valutare, infine, le condizioni di Zurkowski. Il polacco è entrato al 70esimo di Fiorentina-Cremonese e ha partecipato all’azione del gol decisivo, ma ha riportato un problema alla caviglia, ecco perché anche lui resta in dubbio per la sfida di Conference League. Stamani la squadra scenderà in campo alle 9:30 per la rifinitura e Italiano potrà ulteriormente riflettere sulla formazione da schierare. Alle 12:45 il tecnico si presenterà in conferenza stampa e probabilmente farà il punto della situazione sui calciatori acciaccati. Domani sera (fischio d’inizio alle 21 al Franchi) la Fiorentina si gioca molto e Italiano lo sa. L’allenatore viola è al suo esordio in Europa e vuole dimostrare di essere pronto per un palcoscenico del genere. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, DI MARZIO TIRA FUORI UN ALTRO NOME: “ANCHE KOKCU DEL FEYENOORD PER IL CENTROCAMPO DELLA FIORENTINA”