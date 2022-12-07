Nazione svela: "Sabiri ha già aperto ad un trasferimento alla Fiorentina"

La trattativa non è ancora calda, ma i primi contatti ci sono stati

Una pausa del campionato così lunga di certo favorisce il proliferare di nomi di mercato accostati alla Fiorentina. Il ‘gioco’ è ricorrente quando si è prossimi ad una sessione di mercato, ma da metà novembre ad oggi sono già tantissimi i calciatori ‘posizionati’ nel mirino di Daniele Pradè e Joe Barone. Attenzione, non li bolliamo come fake news - non ci permettiamo, non ne abbiamo il titolo - ma è curioso raccoglierli tutti, consapevoli che da qui al prossimo 31 gennaio aumenteranno in maniera esponenziale.

Al di là del nome di Abdelhamid Sabiri, le altre candidature rappresentano idee, sogni, proposte da intermediari di mezzo mondo e situazioni favorevoli a livello contrattuale, come i calciatori prossimi allo svincolo. I dirigenti viola monitorano tutto, Burdisso è appena tornato dal Qatar e lo stesso Barone sta assistendo dal vivo alle partite del Mondiale. Quel che c’è di certo, dicevamo, è un qualcosa in più sul centrocampista della Sampdoria. Siamo lontani dalla fase calda della trattativa, ma un primo confronto c’è stato anche con lo stesso Sabiri, che ha già manifestato la sua intenzione di raggiungere Firenze. Smentita di rito a parte di Pradè, è un nome da seguire in maniera attenta. Lo scrive La Nazione.

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